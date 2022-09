Debat | Borgmestre i opråb: Hvis havvind skal blive et dansk jobeventyr, så kræver det investeringer

Der er brug for markante nationale investeringer i vores havne, hvis Danmark også i fremtiden skal være et internationalt centrum for havvind. Ambitiøse danske og europæiske målsætninger om energisikkerhed og mere grøn energi har sat turbo på produktionen.

“ Med nationale investeringer og en national hub kan vi skabe et dansk vindeventyr

Vi tror på, at Danmark internationalt kan blive en samlet hub for produktion af offshore vindenergi – med afsæt i den markante styrkeposition vi allerede har omkring vores havne. Erhvervshavnene i Odense, Esbjerg, Aalborg, Lolland og Aabenraa er konkurrenter – på den gode, konstruktive måde.

I Odense er Vestas en vigtig producent af naceller (vindmøllens hoved), og vi finder her verdens største testcenter for naceller. I Esbjerg produceres nacellerne af Siemens Gamesa, mens Vestas producerer tårne. Esbjerg er samtidig en af de vigtigste europæiske udskibningshavne for vindmøller. I Aalborg producerer Siemens Gamesa vinger, og her er verdens største uafhængige testcenter for vindmøllevinger lokaliseret. I Aabenraa er vindmølleaktiviteten præget af Valmonts produktion af tårne, og på Lolland producerer Vestas vinger.

Men selvom fremtiden er lys for havvind, så er det ikke givet, at Danmark får del i potentialerne. Den teknologiske udvikling for havvindmøller går nemlig kun én vej: større og større. Udviklingen og den internationale konkurrence kræver ud- og ombygning af kajanlæg, udvidelse af arealer og bygninger, havneuddybning m.m.

90.000 danske job skabes i dag i kraft af aktiviteter i den danske vindenergibranche, og det udløser ca. 30 mia. i skatter og afgifter til den danske stat. Med nationale investeringer og en national hub kan vi skabe et dansk vindeventyr, der bidrager til jobskabelse og er med til at sikre den fremtidige energisikkerhed og sætter turbo på den grønne omstilling.