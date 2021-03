Kronik: Har du tunet dine ledelsesprincipper til postpandemien?

Har du som leder skabt tryghed og mening med arbejdslivet for dine medarbejdere det seneste år? Så har du også evnerne til at skabe succes i den transformation, som vi fortsat befinder os i – og som kommer til at præge os længe endnu

Opinion Eksklusivt for kunder