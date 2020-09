Genopretningspakken sender penge​​​​​​​​​​​​​​​ fra nord til syd, men kan vise sig billigere for EU end et økonomisk kollaps i Italien

For nogle uger siden lykkedes det EU’s ledere at nå til enighed om både et flerårigt budget for 2021-2027 og en særlig indsats for at bringe europæisk økonomi på fode igen efter pandemien. Der er t...