Debat | FTX-nedsmeltningen er ikke den dødsdom over krypto, som nogle tror

Det har ikke skortet på omtale, siden skeletterne begyndte at vælte ud af skabet hos en af verdens største kryptoplatforme, FTX. Og det er med rette, eftersom FTX har vist sig at have en både uetisk, rodet og tilsyneladende ulovlig måde at drive forretning på.

Men jeg ser en del i debatten være ude med en vis “hvad sagde jeg”-attitude og udråbe FTX som tegnet på, at al krypto jo et eller andet sted er svindel og humbug.

Hvis vi skulle råbe “død over alle nye industrier”, hver gang der er aktører, som svindler, ville vi jo stadig bo i jordhuler. FTX har begået himmelråbende fejl, og det retlige efterspil bliver langt og kommer forhåbentlig til at sætte endnu mere fokus på den ekstra regulering, som mange har efterspurgt i årevis. En regulering, der ikke er “ikkeeksisterende” – som kryptomodstandere ynder at omtale det som.

Men der er ikke tale om den dødsdom over krypto og blockchain, som mange har travlt med at gøre den til. Der er tale om et gigantisk ledelses- og tilsynssvigt i en stor virksomhed, hvilket jo ikke savner lovgivning.

Der er ingen tvivl om, at krypto og blockchain er i sin vorden. Vi ikke har set de mange udviklingsmuligheder endnu. Der er voldsomme udsving på børserne, og man skal passe gevaldig på både med sit valg af platform, tilsynsområde og valg af krypto, hvis man investerer.

Men makrotallene viser, at antallet af kryptowallets er stigende dag for dag, hvilket kan indikere, at flere og flere anser krypto som et aktiv på linje med mange andre aktiver. De fleste er enige i, at man ikke bør investere hele sin pension i enkelte aktiver og heller ikke gennem aktører, man ikke har tillid til. Og der er vel ingen grund til at anvende andet end den samme fornuftige tilgang til krypto?

FTX har ageret utilgiveligt med deres brugeres midler, og det fortjener de at blive straffet for, men det er i min optik naivt at tro, at det er enden på krypto og blockchain, vi ser nu. Millioner af mennesker, virksomheder og også flere lande anvender allerede krypto til forskellige formål. Derfor forsvinder det ikke, fordi der sidder nogle uansvarlige ledere i én organisation og træffer meget dårlige beslutninger.