Simon Kollerup tager fejl, når han siger, at fællesskabet hjalp ud os ud af krisen. Det overvældende flertal har tørret hele regningen af på nogle ganske få

I stedet for at opstille et narrativ om, at “fællesskabet” hjalp “os” gennem krisen, som erhvervsminister Simon Kollerup (S) gør det i sin sommerkronik d. 26. juli, burde han hurtigst muligt få eta...