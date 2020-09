Kronik: Fællesskab på tværs af generationer

Coronakrisen har fået en generationskrig til at blusse op. Men hver generation har sit særlige bidrag at byde på, og den dygtige leder forstår at få alle aldre og erfaringer i forening til at styrke fællesskabet. Her får du indsigt i, hvad der driver de fire generationer på arbejdsmarkedet. Dette er kronik fire ud af ti om de nye fællesskaber

Opinion Eksklusivt for kunder