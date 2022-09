Debat | Brancheforening: Vi står midt i energikrise, og det offentlige mangler at tage ansvar

Hele Europa står midt i en energikrise, som rammer danske husstande og virksomheder hårdt.

Siden februar er der sket en markant stigning i energipriserne, herunder også dieselpriserne. Det kan for alvor mærkes i vognmandsbranchen, hvor 98 pct. af lastbilerne kører på diesel. Og selvom der sker udsving i prisen, er niveauet historisk højt, og senest har dieselpriserne endda overhalet benzinpriserne. Omkostningerne til brændstof er en væsentlig del af prisen på en transportopgave.

“ Kommunerne har et klart ansvar over for transportørerne, og det er de nødt til at vedkende sig

Det møder vi heldigvis stor forståelse for hos langt de fleste private kunder. Her har vi oplevet en professionel og imødekommende tilgang til stigningen i dieselpriserne. Konkret er mange virksomheder begyndt at betale et ekstraordinært dieseltillæg, og de steder, hvor det har været nødvendigt, har virksomhederne også været åbne overfor at genforhandle kontrakterne og justere dem, så vognmændene undgår at dreje nøglen om, og både transportvirksomhed og kunde kan se hinanden i øjnene.

Helt anderledes ser det ud med mange af de offentlige kunder. Til trods for den åbenlyse energikrise vi alle befinder os i, har mange kommuner og kommunale selskaber helt undladt at kompensere vognmændene for de øgede dieselpriser.

Her vises ingen fleksibilitet, og man henholder sig kun til den kontrakt, man ganske rigtigt har. Så er det åbenbart lige meget, om vognmændene ender med at gå konkurs, fordi prisen på transportopgaven simpelthen ikke står mål med de udgifter, som vognmændene aktuelt har.

For en ting er jura – en anden ting er hensynet til loyale leverandører, man har samarbejdet med i mange år. På trods af talrige forsøg på dialog har mange af de offentlige selskaber ikke været hverken til at hugge eller stikke i.

Og det er naturligvis uholdbart i længden, da mange transportører inden for affalds- og renovationssektoren sætter penge til, når de går på arbejde. Vi er helt med på, at det er svære tider, og at vi alle må spænde livremmen ind, men kommunerne har et klart ansvar over for transportørerne, og det er de nødt til at vedkende sig.