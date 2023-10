“Du behøver ikke ph.d. eller en stor AI-afdeling for at få AI-succes”

Hvad skal vi dog med AI som lille virksomhed? Det er alt for komplekst og dyrt. Og er AI-løsninger ikke kun noget, som store virksomheder med et hav af it-ansatte, bør investere i?

Sådan hører jeg ofte små og mellemstore virksomheder sige, når det gælder brugen af kunstig intelligens.

Men det er fuldstændig forkert. Alle virksomheder – uanset størrelse – bør tage stilling til, hvordan AI kan udvikle deres forretning og arbejdsplads. Jeg har naturligvis fuld forståelse for, at AI ved første øjekast for mindre virksomheder kan virke meget abstrakt, uoverskueligt og utilgængeligt – særligt når der ikke er mange rollemodeller eller praktiske cases at spejle sig i endnu.

“ De største forhindringer blandt dem, der ønsker at bruge AI, er deres fornemmelse af, at de ikke forstår, hvad teknologien kan

Men AI er allerede og bliver en kæmpe mulighed for smv’er. Det kan kort sagt få afgørende betydning for virksomheders konkurrenceevne og innovation fremadrettet, uagtet om man ejer et håndværkerfirma, en restaurantkæde eller et stort konsulenthus.

Derfor er det også problematisk, at de mindre virksomheder lige nu halter efter de store, når det gælder brugen af AI. En analyse fra Dansk Industri giver et indblik i denne skævvridning: Her svarer halvdelen af virksomhederne med over 100 ansatte, at de allerede anvender en eller anden form for AI. Modsat gælder det kun en femtedel af virksomhederne med færre end 20 ansatte. Dertil forventer en fjerdedel af de mindste virksomheder heller ikke, at de vil bruge AI i de kommende år.

En ph.d. er ikke nødvendig

Så hvordan ændrer vi de kolde fakta og fremmer udnyttelsen af AI blandt alle landets virksomheder? Én af de vigtigste ting, som jeg mener, smv’er skal forstå, er, at de kan komme i gang med AI lige nu.

Du behøver ikke have en ph.d. i data, investere en formue eller have en stor it-afdeling. Du skal bare have identificeret nogle forretningsmæssige udfordringer, du vil løse, eller se nogle forretningsmæssige muligheder, du gerne vil gribe som virksomhed.

Og så handler det kort sagt om undervisning og mindset. Smv’er skal først og fremmest have hjælp og vejledning i AI. På linje med al anden digital transformation, som de er igennem, kræver det også, at man accepterer, at AI er fremtiden – og hverken er farligt og svært. Præcis som overgangen fra fysisk butik til webshop, fra brev til e-mail, fra printannoncer til Google Adwords.

For de største forhindringer blandt dem, der ønsker at bruge AI, og som ikke gør det i øjeblikket, er deres fornemmelse af, at de ikke forstår, hvad teknologien kan, og dermed ikke fuldt kan forstå fordelene ved AI-teknologier. Derudover er der også bekymring blandt virksomhederne, når det gælder omkostningerne forbundet med AI. Disse forhindringer er ganske klassiske og overkommelige, hvis bare de får ordentlig vejledning.

Og den ordentlige vejledning skal de selvfølgelig have hjælp til udefra. Erhvervsorganisationerne kunne se på mulighederne for en AI-uddannelse, som gør smv’erne AI-parate og i stand til at overskue og identificere, hvor AI kan hjælpe dem – og hvordan de kommer videre. Erhvervsuddannelser og andre steder, hvor folk bliver efteruddannet, har også en opgave i at formidle AI-værktøjer på lige fod med brugen af andre værktøjer, og endelig skal leverandørerne af it og digitale løsninger gøre relevante AI-løsninger lettilgængelige.

Sæt i gang nu

Hvad er så nøglen til, at flere virksomheder får en god start og ikke mindst succes med at implementere AI? Mit vigtigste råd er, at man skal sætte i gang nu med de strategiske tanker og overveje disse fem punkter for at komme bedst muligt i gang:

1. Udnævn dit “AI-team”: Find ud af, hvem der har interesse på din arbejdsplads, og udnævn et mindre AI-team eller en enkelt medarbejder, som er “AI-agent”.

2. Overvej din virksomheds daglige opgaver: Hvilket ansvar kan flyttes til AI? Og hvilke opgaver er mest tidskrævende og ineffektive? Få et praktisk perspektiv og gennemgå kpi-data for at identificere forretningsmæssige udfordringer, der kan løses med AI-teknologi.

3. Afklar, hvilke AI-investeringer der kan betale sig: Hvad skal du investere i AI for at berettige investeringen? Har du måske brug for en ekspert? Afhængigt af branche og kompleksitet kan det være fordelagtigt i visse situationer at søge hjælp udefra og indgå samarbejde med eksterne eksperter.

4. Bestem dig for den ideelle timing: Har dine medarbejdere tid til at kunne allokere det til AI? Kan dit budget holde et eventuelt mindre dyk i roi mod fremtidig succes? Er din virksomhedskultur moden til at prøve nyt?

5. Tryk på pause, hvis dit svar er “nej” på et de afgørende spørgsmål. Er din virksomheds drift skarp og strømlinet? Hvis ikke øges sandsynligheden for ikke at maksimere din investering i AI-teknologi markant.

Så kære alle smv’er: God fornøjelse med at tage jeres første AI-skridt. Med god planlægning, en strategisk tilgang og engagement kan I også drage fordel af at benytte kunstig intelligens med mange gevinster i sigte: Forbedret konkurrenceevne, øget effektivitet, omkostningsbesparelser og jeg kunne fortsætte til langt ud på natten.