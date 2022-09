Debat | Forbrugerrådet Tænk: Det står sort på hvidt i rapporten, at konkurrence på bankmarkedet kan styrkes

“Konkurrencen på bankmarkedet kan styrkes,” står der sort på hvidt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye rapport. En konklusion, direktør Jakob Hald har gentaget adskillige gange. Derfor appellerede vi i sidste uge til, at vi finder løsninger, der kan forbedre konkurrencen til alles fordel. Det har fået næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen, til at gå i rette med mit debatindlæg. Første indvending er, at “der på ingen måde er en klar konklusion” i rapporten, men vi har svært ved at læse “konkurrencen kan styrkes”, som andet end klar tale i en i øvrigt faglig grundig rapport.

“ Bankernes lønpræmier ligger højt, og at det kan være et tegn på svag konkurrence

Der gås i rette med, at vi skriver, at bankrådgivningen i forhold til tilstødende finansielle markeder, såsom realkreditinstitutter eller investeringsforeninger, motiveres af økonomiske provisioner. Vi siger ikke, som det påstås, at de enkelte rådgivere modtager salgsprovisioner. Det er et faktum, at koncernforbindelser eller andre samarbejdsaftaler mellem banker og f.eks. realkreditinstitutter skaber økonomisk motivation for at holde kunderne in-house.

“Banken har i mange tilfælde kun produkter fra én leverandør på hylden og modtager provision for at sælge disse ydelser til kunden. Banken har derfor et økonomisk incitament til at henvise kunderne til sine samarbejdspartnere,” som der står i rapporten.

En anden rapport af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2019 konkluderer, at mere end ni ud af ti kunder får deres realkreditlån hos bankens samarbejdspartner. Det er ikke sandsynligt, at netop det samarbejdende realkreditinstituts produkt er den bedste og mest hensigtsmæssige løsning for så stor andel af kunderne. Så jo, de økonomiske incitamenter påvirker bankens rådgivning.

En af rapportens pointer er, at bankernes lønpræmier ligger højt, og at det kan være et tegn på svag konkurrence. Der er altså adskillige punkter, hvor konkurrencen samlet set tyder på ikke at være optimal. Vi håber, at Finansforbundet vil tage del i en seriøs dialog om, hvordan vi kan opfylde det potentiale for skarpere konkurrence, som rapporten klart konkluderer, at der findes.