Debat: Nylige EU-afgørelser har efterladt virksomheder i vildrede

To vigtige EU-begivenheder, som fandt sted i sidste uge, skaber store problemer for europæiske virksomheder. Først Margrethe Vestagers store nederlag om EU-skatteaftaler og dernæst EU-rettens afgørelse om, at det officielle grundlag for dataoverførsler til USA var ugyldigt

