Brint er fremtidens grønne energi – og med vores erfaringer fra vindmøllesuccesen har Danmark potentiale til også at blive en førende brintnation

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Da vi forleden læste Mogens Lykketoft og Anders Eldrups kronik i Politiken om brint som det nye vindeventyr i Danmark, havde vi svært ved at holde fødderne i den jyske muld her i Kolding af bare be...