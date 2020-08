Børsens Helle Ib skrev i sin leder tirsdag d. 11. august, at Danmark ikke har brug for ”kyllingepartier”. Børsen henviste til, at Veganerpartiet nu har indsamlet over 20.000 vælgererklæringer og dermed er at finde på stemmesedlen til næste folketingsvalg. Hvorvidt der er brug for et parti som Veganerpartiet, må vælgerne afgøre. Børsen kunne også stille sig selv spørgsmålet: Hvordan er det muligt at indsamle 20.000 vælgererklæringer og 80.000 støtteerklæringer på én smal enkelt sag, om at vi skal stoppe med at spise kød og behandle vores landbrugsdyr ordentligt?

“ Der er brug for partier, som ikke fokuserer på at varetage særinteresserne i landbruget, Dansk Industri eller fagbevægelsen

Jer kan se mindst tre grunde:

For det første har ingen af de gamle partier i folketinget turde tage et opgør med det konventionelle landbrug. Og vi danskere har igennem flere år og i stigende grad mistet forholdet til det "dejlige i at være et landbrugsland".

For det andet skyldes det kødproduktionen, som koncentreres på færre og færre hænder. Dansk landbrug producerer svin på svinefabrikker, hvor grisene aldrig kommer udenfor, og hvor de kun er sikret 0,65m2 plads pr. svin. Ca. 10 mio. smågrise, svarende til 25 pct., dør, før de når at vokse sig store. Landbruget producerer turbo-kyllinger, som vokser så hurtigt, at deres ben ikke kan bære kropsvægten og burhøns findes endnu.

For det tredje har landbruget de sidste ti år ikke reduceret CO2-udledningen, og landbrugets andel af CO2-udledningen er derfor støt stigende. Landbruget står for 60-70 pct. af kvælstofudledningen til vores vandmiljø og udleder store mængder ammoniak, der udover at genere naboerne hvert år er skyld i 850 for tidlige døde iflg. en rapport fra Aarhus Universitet.

Landbruget modtager enorme EU-tilskud. I bund og grund til at producere mere af noget, som vi skal producere mindre af på en helt anden måde, hvis vi virkelig vil den grønne omstilling af hensyn til miljøet, klimaet og danskernes sundhed.

Derfor er der i den grad brug for ægte grønne partier, som kan lægge det fornødne pres på en fremtidig regering for at tage det nødvendige opgør med det konventionelle landbrug, uanset om en sådan regering måtte blive ledet af Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann.

Der er brug for partier, som ikke fokuserer på at varetage særinteresserne i landbruget, Dansk Industri eller fagbevægelsen. Politikere som ikke fokuserer på genvalg og egne personlige interesser. Partier og politikere, som fokuserer på at varetage hele Danmarks og de kommende generationers interesser.