“At lykkes som lærer er at lykkes som menneske”, sagde filosoffen Jørgen Husted. Det er klogt sagt, og det er i den ånd, at vi skal skabe mere prestige om lærergerningen – for at lykkes som samfund

“Hvad gør man, når ens 3. klasse bare gerne vil vide, hvad atomkraft er, og ens egen forståelse er begrænset til et slogan, der ender med "nej tak!"?CitatSådan spurgte en folkeskolelærer i forrige ...