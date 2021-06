Når det kommer til konkurrencen i offentlige it-løsninger, så er der intet land med bedre guldchancer end Danmark

Fornylig kom det frem, at Skatteministeriet endnu engang er involveret i et it-skandale, hvor budgettet for et nyt momssystem skrider med 360 mio. svarende til en 146 pct. prisstigning. Sagen melde...