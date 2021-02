Bocian: Jeg frygter, at boligmarkedet er kommet ud af balance

Jeg har over de seneste måneder i forskellige sammenhænge udtrykt min bekymring for udviklingen på boligmarkedet. Vi står i en dyb økonomisk krise – en krise, som godt nok er tidsafgrænset og knyttet til en pandemi. Men krisen ender desværre nok med at vare mindst et par år.

Det til trods er boligpriserne steget kraftigt siden foråret sidste år. Og det er ikke blot sommerhuspriserne eller priserne i velafgrænsede områder, der stiger. Priserne stiger bredt.

Forklaringerne på de stigende boligpriser har været mange. En del har argumenteret for, at prisvæksten har været drevet af de lave renter. Andre taler om, at coronanedlukningen har gjort, at vi har fokuseret ekstra på boligen, samtidig med at restriktionerne har gjort, at der ikke har været så meget andet at bruge penge på. Endelig mener andre, at det er en forventningsdrevet prisboble under opbygning.

Det er svært at komme med en sikker konklusion, men jeg hælder nok til, at udviklingen på boligmarkedet er en kombination af alle tre forhold. I starten af coronakrisen steg renten – men udviklingen vendte hurtigt, og renterne faldt fra april og resten af året.

Det spillede en stor rolle for boligefterspørgslen sidste år, da det selvsagt er de færreste, der smækker 3-4-5 mio. kr. i bordet kontant, når der skal købes fast ejendom.

Coronanedlukningen spillede dog nok også en rolle for vores syn på boligen – men jeg tror desværre også, at der er en risiko for, at markedet er ved at komme ud af balance. Rentefald og coronanedlukning har sat fart i en bold, som ikke nødvendigvis stopper så let.

Når priserne stiger kraftigt gennem længere tid, er der en stor risiko for, at køberne forivrer sig af frygt for aldrig at komme med på vognen.

Renten er steget, får det markedet til at køle ned?

Hvorvidt det er en forventningsdrevet boble, der er ved at blive bygget op, bliver vi klogere på over de kommende måneder. Renten er faktisk steget ganske betydeligt i løbet af februar. Det taler for, at prisfesten skal ebbe ud. Coronarestriktionerne begynder nu også langsomt men sikkert at blive fjernet – hvilket jo også burde fjerne en del af den ekstraordinære efterspørgsel.

Vi får dermed testet, om markedet er ved at komme ud af kontrol, eller om markedet blot lander blødt. Det sidste er ikke et ofte forekommende fænomen. Bløde landinger på boligmarkedet er desværre et sjældent set fænomen – men vi kan håbe på, at der er styr på udviklingen i denne omgang.