Bocian: Genåbning og økonomisk fremgang ramt af små vaccinebivirkninger

Den seneste uges klart vigtigste økonomiske begivenheder herhjemme var mandagens beslutning om at droppe vaccinen fra Johnson & Johnson i det danske vaccinationsprogram og forliget om yderligere genåbning.

Genåbningsaftale sikrer solid vækst

Hvis vi starter med den nye genåbningstale, så markerer den reelt afslutningen på den hårde vinternedlukning. Der er stadig dele af samfundet, der vil være lukket ned trods den nye genåbningsaftale, men langt det meste vil være som i sommeren sidste år, hvor vores hverdagsliv i vid udstrækning lignede sig selv.

Det betyder også, at økonomien hurtigt kan forventes at vende tilbage til en tilstand, der ligner sig selv. Det gælder ikke for rejsebranchen og arrangørerne af store begivenheder, men bortset fra det er der grund til at forvente solid økonomisk fremgang her i andet kvartal.

En forudsætning for, at genåbningsaftalen har været mulig, er den massive testindsats og brugen af coronapas. Selvom de fleste af os nok allerede nu er trætte af at få stukket en vatpind i næse eller hals, så er den intensive testindsats klart at foretrække frem for alternativet.

Ud over at testindsatsen er med til at muliggøre yderligere genåbning, så sikrer den også mange arbejdspladser. Et ikke helt skævt bud er, at antallet af beskæftigede løftes med i størrelsesordenen 20.000 personer som følge af test- og vaccinationsindsatsen. Det er selvsagt også med til at mildne krisen i betydelig grad.

Så det er bestemt ikke utænkeligt, at beskæftigelsen kommer til at være nogenlunde normal inden for de kommende måneder, selvom dele af dansk økonomi fortsat oplever de negative effekter af coronakrisen.

Langsommere vaccinationsindsats koster

På den korte bane spiller genåbningsaftalen en større rolle for den økonomiske vækst end det faktum, at det mandag også blev besluttet at droppe vaccinen fra Johnson & Johnson fra det danske vaccinationsprogram. Beslutningen betyder, at tidspunktet, hvor alle danskere, der ønsker det, har fået et stik, er blevet udsat i fire uger.

Det kommer desværre til at koste på den økonomiske aktivitet, men det kommer først for alvor til at gøre en forskel i juli og august. Her i maj ville Johnson & Johnson-vaccinen ikke have spillet en stor rolle. Det er i den forbindelse dog værd at bemærke, at den økonomiske effekt af at droppe Johnson & Johnson er mindre, når der er færre restriktioner.

Samtidig med at det blev besluttet at droppe Johnson & Johnson-vaccinen, blev det besluttet, at danskere, der måtte ønske det, frivilligt kan vælge at lade sig vaccinere med enten Astrazenecas eller Johnson & Johnsons vaccine.

Der er jo i begge tilfælde tale om godkendte vacciner – og selvom de ikke længere er inkluderet i det officielle vaccinationsprogram, så er der tale om effektive og sikre vacciner.

Det er ikke til at sige, hvor mange danskere der vil vælge at benytte sig af den mulighed, men hvis de to droppede vacciner alligevel i et vist omfang bliver brugt, så kan effekterne på vaccinationskalenderen af at droppe de to vacciner fra vaccinationsprogrammet vise sig at blive mindre end ovennævnte fire uger.

Frivillige vacciner giver bivirkninger

Som nævnt åbner man nu for, at man frivilligt kan lade sig vaccinere med en af de to droppede vacciner. Det er en fornuftig beslutning, der er tale om vacciner, som man i andre sammenhænge ikke ville tøve med at give.

Når det er sagt, så skal man bemærke, at vi meget vel kan ende med at give vaccinerne til de aldersgrupper, hvor afvejningen mellem fordele og ulemper faktisk mest tydeligt taler for, at de skal have andre vacciner end en af de to fra Astrazeneca og Johnson & Johnson.

Hvis vi tager udgangspunkt i mig, så fylder jeg 50 år i år (tillykke til mig… eller hvad man nu skal sige). Jeg er dermed i den aldersgruppe, som forventes at få tilbudt første stik fra slutningen af maj og frem. Dvs. om tre uger fra dags dato.

Givet at det tager tid, før jeg frivilligt vil kunne tilmelde mig en af de droppede vacciner – man lige skal have et system, der fungerer – så vil jeg måske kunne komme en eller to uger frem i køen ved eksempelvis at vælge Johnson & Johnson på frivillig basis.

Med de potentielle bivirkninger ved Johnson & Johnson i baghovedet er der næppe mange i min aldersklasse, der aktivt kommer til at tilvælge en af de droppede vacciner. Tidsbesparelsen er grundlæggende for lille – målt i forhold til den tidsmæssige gevinst. Jeg er vaccineret inden sommerferien uanset hvad.

Sådan ser regnestykket ikke ud for en yngre kvinde i alderen 30-34 år: Hun vil måske kunne spare tre måneder i forhold til at være færdigvaccineret ved at lade sig vaccinere med Johnson & Johnson.

Problemet er bare, at for hende er risikoen for bivirkninger ved vaccinen måske større, end den er for mig – og med stor sikkerhed er hendes gevinst ved vaccinen mindre end min, da risikoen for, at hun bliver alvorligt syg med corona, er forsvindende lille. Så for hende taler sundhedshensynet for, at hun venter – men tre måneder kan være lang tid at vente, når andre aldersgrupper slippes løs med grønne coronapas.

I en optimal verden havde jeg taget Johnson & Johnson-vaccinen, så hun kunne få en mere sikker vaccine, men sådan fungerer verdenen jo ikke. Som sagt er jeg stor tilhænger af frivillighed – så jeg argumenterer ikke mod, at det skal være frivilligt – men der er nogle bivirkninger ved den valgte model.