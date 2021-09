Danmark er med i alliance af lande, der kræver klare regler for gæld og underskud, når EU’s budgetregler træder i kraft igen efter corona

Under coronakrisen har EU’s regler for, hvor store underskud og hvor meget gæld medlemslandene må have, været sat på pause. Men fra 2023 skal landene igen til at rette sig efter dem.TalcitatUnder c...