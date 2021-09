El Salvador har købt 400 bitcoins og vil fra tirsdag acceptere kryptovalutaen som lovligt betalingsmiddel.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det mellemamerikanske land El Salvador begynder tirsdag som verdens første land at acceptere bitcoin som lovligt betalingsmiddel.Det sker trods skepsis over for kryptovalutaen blandt landets indbyg...