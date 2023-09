Økonomi Stort fald i tysk inflation

Torsdag fik vi et indblik i den tyske inflation. Det kan være et forvarsel om, hvad fredagens tal for hele eurozonen viser, fremhæver analytiker

Chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde, mener, at renten er kommet højt nok op til at kvæle inflationen. Arkivfoto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix