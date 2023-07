Økonomi Ledige kommer meget hurtigt i job igen

Ledigheden stiger, men den gode nyhed er, at ledige har gode chancer for hurtigt at komme i arbejde igen

Trods stigende ledighed så kommer rekordmange ledige i job hver måned, og det gælder også i byggeriet, der er en af de mest konjunkturfølsomme brancher i Danmark. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix