Økonomi Tidligt rentedyk i 2024? Lagarde vil tale imod

Et solidt arbejdsmarked med lav ledighed og høj lønvækst bekymrer ECB, som ikke er klar til at erklære sejr over inflationen

Torsdag er der rentemøde i ECB. Her vil centralbankchefen, Christine Lagarde, præsentere en frisk rentebeslutning. Arkivfoto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix