Økonomi Stigende oliepris kan sende benzin- og dieselpris i vejret

De seneste tre uger har olieprisen taget et hop, da Saudi-Arabien har skåret kraftigt ned i produktionen for at styrke prisen

Der mangler olie på markedet. Det sender prisen op, og danske forbrugere kan se frem til dyrere benzin- og dieselpriser. Arkivfoto: Ali Jarekji/Reuters/Ritzau Scanpix