Økonomi Nationalbanken: Sol og vind kan sætte retning for renter og finanspolitik

Får vi en periode med for lidt vind og for lidt sol i fremtiden, kan det tvinge centralbankerne til at hæve renten, fremhæver Nationalbanken

Victoria Havsteen Branner (t.v.) og Marcus Mølbank Ingholt (t.h.) er økonomer i Nationalbanken, og de har begået en analyse om, hvad den grønne omstilling kan betyde for pengepolitikken. Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange