Skattelettelse eller skattesmæk? Tjek, hvordan ny reform rammer dig

Regeringen er på vej med en skattereform, men hvor meget får du ud af den – og hvordan vil din topskat komme til at se ud i fremtiden?

Det kan du få et billede af med beregneren herunder.

Indtast din månedsløn før skat og arbejdsmarkedsbidrag, og se, hvordan skattereformen, der først skal vedtages i Folketinget, vil kunne ramme dig. Beregneren er stillet til rådighed af Arbejdernes Landsbank, der på baggrund af indholdet i udspillet til den nye skattereform har udviklet beregneren.

Den tager udgangspunkt i ændringerne i topskatten samt beskæftigelsesfradraget og regner på en fuld indfasning af hele skattereformen og sammenligner med relevante grænser, fradragsstørrelser og skattesatser for 2023.

Beregneren tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kommuneskat på 25 pct. og en kirkeskat på 0,9 pct.

Bemærk, at der ikke er taget højde for øvrige fradrag, f.eks. befordringsfradrag, pensionsfradrag eller fradrag for a-kasse og fagforening, som alt sammen vil påvirke skattebetalingen.

Indtast din månedsløn (før skat og arbejdsmarkedsbidrag):

Din årlige skattelettelse vil cirka være: (Er tallet negativt, er der tale om en skattestigning)

Så meget vil du – før dine personlige fradrag* – skulle betale i mellemskat, topskat og toptopskat:









*Bemærk, at beregningen ikke tager højde for dit pensionsfradrag mv., som du vil kunne trække fra i indtægten og dermed gøre topskatten mindre. Kilde: Arbejdernes Landsbank