Finansmarkedet reagerede med et skuldertræk på G7-landenes enighed om en global skatteaftale, fordi aftalen slet ikke er færdig

Hvordan det lykkedes finansministre fra kun syv lande at præsentere deres indbyrdes enighed om en ny global skatteaftale som hugget i sten for resten af verden, er et mysterium.Måske det skyldtes, ...