Danskerne forventer, at samfundets økonomiske situation forværres i 2021. Økonomer begrunder forbrugernes skepsis med nedlukning i Nordjylland og stigende smittetal

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Danske forbrugere ser skeptisk på Danmarks økonomiske situation og forventer, at økonomien vil være dårligere om et år, end det vi ser i dag. Det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik. Her fre...