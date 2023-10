Økonomi Energikoncern giver unge 2030 kr. månedligt, hvis de vælger en erhvervsuddannelse

Andel hungrer efter faglært arbejdskraft og vil med legat på 2030 kr. månedligt slå et slag for, at flere vælger en erhvervsuddannelse

Victoria Wellendorph modtager hver måned 2030 kr. fra energikoncernen Andel – pengene er en medvirkende årsag til, at hun har taget en erhvervsuddannelse. Foto: Rebecca Helene Hoffmann