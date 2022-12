Økonomi Store lunser af coronatidens friværdi ædes op af prisfald

I syv kommuner er friværdien af huse nu under niveauet fra tiden inden, covid-19 ramte Danmark. Den gode nyhed er så, at langt de fleste af landets husejere stadig har pæne plusser på kontoen for friværdistigninger

Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix