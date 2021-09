Når tyskerne går til valg i weekenden, er 115.000 danske job på spil: Så vigtig er Tyskland for dansk økonomi

Når tyskerne 26. september skal vælge deres næste kansler, får det også betydning for dansk økonomi. I mere end 40 år har Tyskland været Danmarks vigtigste handelspartner, og 115.000 danske arbejdspladser afhænger direkte af eksporten til Tyskland. Få hele overblikket over, hvor vigtig Tyskland er for dansk økonomi

