Markedsberetninger Stor aktieoptur i USA efter ny jobrapport

Investorerne i USA har valgt at tage de optimistiske briller på efter fredagens jobrapport og sender aktierne i vejret. Arkivfoto: Brendan Mcdermid/Reuters/Ritzau Scanpix

Andreas Toftum Maltesen 06. jan. 2023 KL. 21:02 Gem til senere

Analytikere vurderer, at investorer er begejstrede for faldende timelønninger, som kan betyde, at inflationen køler af