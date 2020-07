Ejendomsudvikleren Lars Thylander drømte om at blive shippingmand, men fik afslag fra Mærsk: “Det var meget rigtigt set, for jeg er bestemt ikke autoritetstro. Jeg vil være min egen herre”

Midt under coronakrisen landede nyheden om årets største ejendomshandel, da salget af Danske Banks hovedkvarter var en realitet. Bag handlen stod Lars Thylander, der har skabt et ejendomsimperium gennem et omfattende netværk og et udpræget handelstalent

Longread Eksklusivt for kunder