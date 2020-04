Coronakrisen ramte luksushotel på livsnerven. Så fik direktøren en god idé. “Men nej, det er ikke noget, vi tjener penge på”

Landets hoteller lider under coronakrisen, og værelserne er tomme. Men på Skt. Petri i København står dørene åbne for kontorfolket. Børsen er taget tre dage på hotel for at teste det nye, femstjernede koncept

Der står kun to mennesker i receptionen på Hotel Skt. Petri i hjertet af København. Den ene er receptionist. Den anden journalist. Sidstnævnte er mig, og jeg er kommet for at arbejde. Klokken er ku...