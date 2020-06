Braw Bakir kom til Danmark som 14-årig, fik job i Netto og er i dag chef for 13.500 medarbejdere: “Men så skal du næsten have hele historien”

Dette er ikke en historie om vellykket integration, for den fortælling gider han ikke, siger Braw Bakir, der som 16-årig begyndte i Netto og nu er strøget til tops som kædens salgsdirektør. Vi tog med ham til butiksåbning midt under coronakrisen for at få hele historien

Der er kun 30 minutter til åbningen. Så sker det. Efter fire uger kan den lokale Netto i Jyllinge lidt nord for Roskilde igen slå dørene op. Butikken er blevet gennemrenoveret og indrettet efter de...