Peter Beier sagde op og blev selvstændig: “Hvis jeg som 22-årig havde fået at vide, at mit liv ville se sådan ud i dag, tror jeg ikke, jeg ville have fantasi til at forestille mig det”

Han kalder chokolade for sit kald og har åbnet tyve forretninger i eget navn. Nu har Peter Beier samlet hele sit liv på et gods, som han kun allernødigst forlader

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Peter Beier træder speederen helt i bund, og den firehjulede ATV’er nærmest flyver hen over grusvejen. Det gælder om at holde fast og samtidig lytte godt efter, for Peter Beier har ikke tænkt sig a...