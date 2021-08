Han var en nørd i Nordea, før han blev selvstændig og byggede en virksomhed med 700 ansatte. Nu deler Gustav Mellentin ud af familiefondens millioner

Gustav Mellentin stod over for en børsintroduktion af livsværket – techvirksomheden Adform – da han i 2018 blev ramt af en alvorlig hjerneblødning. Siden har han forladt direktørposten og skal nu føre arven videre som nyvalgt formand for Det Obelske Familiefond

