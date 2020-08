Bestyrelseskongen Henrik Brandt om jagten på nye topchefer: “Det er fuldstændig afgørende, at du har tid tilovers i din kalender”

Henrik Brandt har på ét år sagt farvel til tre topchefer og fundet to nye. Nu leder han som bestyrelsesformand for en lang række selskaber efter endnu en ceo og lader Børsen få et indblik i jagten på den helt rette

Longread Eksklusivt for kunder