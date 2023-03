Formand for Finansiel Stabilitet: Sådan kommer flere kvinder i bestyrelser

“Bestyrelsesposter kommer ikke ind som stegte duer,” lyder det fra Anne Louise Eberhard, 59 år, der sidder på nogle af de tunge bestyrelsesposter i Danmark. Hun har efter en lang karriere i finanssektoren skabt sig en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem og er formand for Finansiel Stabilitet samt sidder i bestyrelsen hos to C25 selskaber, FLSmidth og Bavarian Nordic, og i en række andre selskaber.

Ifølge erhvervsstyrelsen udgør kvinder under en fjerdedel af bestyrelsesmedlemmerne i de børsnoterede selskaber. Kvinder har 22,5 pct. af bestyrelsesposterne og kun tre kvinder er adm. direktører i C25-virksomheder, nemlig Ambu, Lundbeck og GN.

“Jeg har måttet arbejde for det og gøre mig relevant for de bestyrelser. Fortælle, hvordan jeg kunnet skabe værdi for de pågældende bestyrelser. Så det har ikke været nemt,” siger Anne Louise Eberhard, der har været 30 år i Danske Bank og var 26 år, da hun blev kontorchef. Det fortæller hun i Børsens Investor Podcast.

⚙ For at se dette indhold skal du acceptere cookies

Hun efterlyser mere diversitet og flere kvinder i bestyrelserne.

“Vi kan godt lide at se os selv som progressive i Danmark, men når det gælder dette punkt, så er jeg ikke sikker på, at vi er det. Hvis man skal være lidt mere løsningsorienterede, så tror jeg, man skal se kønsdiversitetsdebatten som et isbjerg. Over vandet har vi alle de synlige ting: lovgivning, kvoter, lige delt barsel, løngab osv. Under vandet har vi alt det svære, vi sejler ind i, hvis vi ikke passer på,” siger Anne Louise Eberhard og uddyber i podcasten:

“Det handler om, at løsningen ikke er at fjerne forskellen mellem mænd og kvinder. Kvinder skal ikke ligne mændene. Vi skal i stedet lære, hvordan vi sætter pris på de forskelle, vi har,” siger hun.

Forskelle er vigtige

Hun mener, at en bestyrelse, der udelukkende består af personer med samme baggrund, ikke nødvendigvis er den bestyrelse, der træffer de bedste beslutninger for virksomheden.

“Bestyrelsen skal jo både være en rådgiver og en samarbejdspartner for ledelsen, og det gør man jo ikke bedst, hvis alle har samme baggrund, og alle er enige om alting. Vi skal skabe det bedste beslutningsrum. Og det er ikke kun faglige kompetencer, men også evnen til at samarbejde,” siger Anne Louise Eberhard, der nu er begyndt at gå ind for kvoter.

“Jeg har været meget imod kvoter, men jeg må indrømme, at jeg tror, vi er nødt til at være meget kontante i vores vej fremad. Så vi kan vænne os til at arbejde sammen mænd og kvinder, så det ikke bliver noget mærkeligt noget,” siger Anne Louise Eberhard.

Mænd tager flere chancer

Adm. direktør, Otto Mønsteds Fond, Nina Movin, mener, at mænd tager flere chancer end kvinder.

“Britiske undersøgelser viser, at der er kommet flere kvinder i bestyrelser, men ikke som ceo’s. Du skal have haft forretningsmæssigt ansvar, ellers kommer du ikke helt op. Jeg tror, at mænd tager flere chancer. Kvinder skal lige bevise, at det kan vi godt, og det skal vi, mens børnene er små. De ændrede barselsregler kommer til at betyde rigtig meget,” siger Nina Movin i podcasten.

Ole Søeberg, investor og tidl. formand for Dansk Aktionærforening, er enig:

“Mænd er mere risikobetonede end kvinder. Det ligger meget dybt i vores gener. Dengang vi var jægere og samlere, rendte mændene rundt i verden, og kvinderne og de ældre blev hjemme og passede børn. Det gen bor stadig hos os, og derfor er der lidt mere hasarderede beslutninger hos mænd,” siger Ole Søeberg i podcasten.

Interviewet med Anne Louise Eberhard kan du høre i Børsens Investor Podcast – ca. 13.45 min. inde i podcasten.