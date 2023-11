Ledelse Regenerativ ledelse spirer i dansk erhvervsliv

Regenerativ ledelse vokser langsomt frem i flere danske virksomheder. Med et ønske om at skabe mere værdi, end man tager, taler det ind i den grønne agenda. Mercedes-Benz Danmark er en af de virksomheder, der har fået øjnene op for det regenerative, og det kan vise sig at blive et konkurrenceparameter i fremtiden, mener både ledelsesrådgivere og virksomheden selv.

En ny måde at lede på i Mercedes-Benz skal i højere grad se, høre og anerkende hver medarbejder, fortæller Louise Klink Raaschou. Arkivfoto: Thomas Dahl