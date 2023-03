Ledelse Generationsskifte på Politikens Forlag: “Jeg er noget yngre end de fleste andre forlagschefer”

Line Miller er ny chef for skønlitteratur på Politikens Forlag, og noget af det, som hun tænker meget på, er, at hendes forgænger fortsætter på forlaget, mens hun selv bliver chef. “Jeg vil gerne gøre det godt, jeg vil gerne imponere hende, og hendes betydning for forlaget er uomgængelig”

Line Miller er ny forlagschef for skønlitteratur på Politikens Forlag. Hendes egen yndlingsroman er “Mrs. Dalloway” af Virginia Woolf, der ifølge hende “udgør en urerfaring af, hvad skønlitteratur kan”. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals