Ledelse Ny bog: Riv hierarkierne ned og giv plads til os mennesker

Ny ledelsesbog agiterer for via en række cases, at selvledelse viser vejen frem til vækst og arbejdsglæde – de yngre generationers mindset in mente

Steffen Duve fortæller, at Scada Minds for år tilbage pludselig stod i et ledelsesvakuum, da en rigtig adm. direktør i bedste MBA-stil bankede på. Men medarbejderne fandt igen sammen og valgte at stå last og brast om den selvledende non-hierarkiske organisation. Foto: Tobias Nicolai Foto: Tobias Nicolai