Ledelse Medieboss får sit ledelseshold til at underskrive et manifest: “Vi skal ikke bare gøre, hvad vi altid har gjort”

Christina Sulebakk er nordisk chef for Warner Bros. Discovery, og hun står klar med en ny strategi, der skal få den nyfusionerede mediekoncerns medarbejderteams og tilstedeværelsen på markedet til at spænde så vidt og bredt som muligt. Hun skal samtidig skabe en sammenhæng i hele biksen. Og sørge for ikke at miste 100 års unik brandopbygning undervejs

Christina Sulebakk ser det som en stor fordel, at WBD har en bred vifte af indhold. Det kan man nemmere differentiere sig på, siger hun. Foto: Jonas Pryner Andersen