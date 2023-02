Ledelse Fremtrædende bestyrelsesmedlem giver indblik i sin kalender

Lise Kingo er en af de mest fremtrædende professionelle bestyrelsesmedlemmer i Danmark med poster i nogle af verdens største virksomheder: Danone, Sanofi, Arker Horizons og kemigiganten Covestro. Men hvad laver et globalt bestyrelsesmedlem helt konkret? Det fortæller Lise Kingo om her, hvor du får et unikt indblik i hendes kalender for en periode på 14 dage i februar og marts

Lise Kingo har poster i både Danone og Sanofis bestyrelser. Hun ser bestyrelseslivet, som et der langt fra er for alle: "Det er et liv som selvstændig, og man er udpeget som uafhængigt medlem af aktionærerne." Arkivfoto: Andreas Vinther