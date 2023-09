Ledelse Topchef fik hjernerystelse – så begyndte otte års bitter strid med forsikringsfirma

Hun gik fra at være topchef til at kæmpe en kamp om forsikringspenge for millioner. Nu advarer hun andre topchefer mod at stole på deres forsikringer. Hun bakkes op af flere advokater, der peger på et stigende fænomen blandt ledere og højtlønnede

“Jeg var 47, da ulykken skete for otte år siden. Det er hårdt at sidde her i dag og tænke, at det er blevet mit liv.," siger Gitte Maya Elsing, der i de seneste seks år har kæmpet med AP Pension og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ydelser., hun i sin kontrakt var berettiget til. Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange