Ledelse Kræftforløb formede hans syn på ledelse: “Jeg vil hellere miste en god medarbejder, end at personen ikke kan leve sit liv”

Da Eigil Mølgaard blev syg med kræft, valgte han at køre på med at starte sin virksomhed op. Sygdommen skærpede hans princip om, at arbejdet ikke skal stå i vejen for, at man kan leve sit liv

“Man er jo meget syg, men man føler sig også meget sygeliggjort af situationen (...) Det eneste normale var at lave noget arbejde,” siger Eigil Mølgaard, der havde sin arbejdscomputer med på Rigshospitalet, da han i 2017 fik kemoterapi. Foto: Brage Borup