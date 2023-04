Ledelse Mærker du også tendensen? Fordelsfidus i detailhandlen synger på sidste vers

Virksomhederne i detailhandlen har i en årrække kunnet holde på kunderne ved at oprette fordelsklubber og ved at udnytte deres kontaktdata til at kommunikere med dem. Men nu siver medlemmerne

Ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen (t.v.) og professor ph.d. Torsten Ringberg advarer detailhandlen mod at se kunden som en kurv, de skal have stoppet flest mulige varer i hurtigst muligt. Det er ikke en intelligent tilgang til at øge kundens loyalitet, mener de. Arkivfoto: Thomas Nielsen Foto: © Thomas Nielsen