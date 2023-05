Ledelse Nu svarer stormombrust dansk topchef på Rusland-kritik

Den danske topchef Eva Berneke har haft en ilddåb som topchef for den franske satellitoperatør Eutelsat. Nu tager hun til genmæle efter kritik af virksomhedens ageren i Rusland og advokerer for et boost af europæisk rumteknologi

Efter kritik fra blandt andet 39 medlemmer af EU-Parlamentet tager Eva Berneke nu til genmæle. Hun henviser bl.a. til, at satellitoperatøren Eutelsat har overholdt alle sanktioner og har fjernet mange nyhedskanaler. Arkivfoto: Marie Bentzon