Her er de nominerede til årets leder

Kåringen af Årets Leder løber igen i år af stablen, og fire kandidater er i spil. Det er cheflæge på Horsens Regionshospital, Marie Storkholm, direktør i Erhvervsstyrelsen, Katrine Winding, DSV’s adm. direktør, Jens Bjørn Andersen, og adm. direktør i Falck, Jakob Riis, som 14. november får muligheden for at blive en del af den eksklusive klub, der tæller fire kvinder og 16 mænd.

Tidligere vindere tæller blandt andre fodboldlandstræneren Kasper Hjulmand, Novos Lars Fruergaard, Mads Nipper fra Ørsted og den tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen.

De fire ledere er blevet nomineret på grund af deres evne til at sætte banebrydende mål på flere niveauer, forklarer adm. direktør i Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris. Fakta Marie Storkholm Født 1977. Bor i Risskov i Aarhus. Cheflæge ved Horsens Regionshospital. Cand.med. ved Aarhus Universitet, ph.d. fra Karolinska Instituttet. Uddannet læge med speciale i kvindesygdomme og fødsler. Afdelingsleder for Kvindesygdomme, Fertilitet og Fødsler på Horsens Regionshospital siden 2018. Desuden tilknyttet Aarhus Universitet som kursusleder på valgfag for lægelig ledelse og sidder i bestyrelsen for Dansk Selskab for kvalitet i Sundhedssektoren.

“Vi skal som ledere både kunne levere en sund økonomisk bundlinje og nytænke vores organisationer, så vi udvikler os bæredygtigt og bidrager til samfundet omkring os,” siger hun og tilføjer, at der hyldes en leder, der har vist ekstraordinære evner til at gøre en forskel med sin ledelse.

“Både når det gælder udvikling af virksomheden, og når det handler om at bidrage til løsninger på nogle af alle de kriser, vi som samfund står midt i. Og det har de fire nominerede gjort på forskellig og inspirerende vis.”

Direktøren understreger, at vi står over for voldsomme udfordringer som klimaforandringerne og brugen af kunstig intelligens, hvor dømmekraft og beslutsomhed er afgørende i samspil med udsyn og mod. Fakta Jakob Riis Født 1966. Adm. direktør i Falck siden 2017. Uddannet forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1992 og ph.d. i økonomi og statistik. Forhenværende koncerndirektør for Novo Nordisk USA.

Brug for beslutningskraft

“Ledere skal derfor mere end nogensinde vise beslutningskraft og dermed prioritere inden for alt fra implementering af ny teknologi til investeringer og innovation. Der skal træffes store og svære beslutninger i en uforudsigelig tid, og det kalder på ledere, der har modet til at tænke længere frem end indeværende års bundlinje og resultater. Der findes ingen nemme svar eller enkle løsninger på udfordringerne, det kræver derfor ledere, der kan og tør tænke nyt,” siger hun.

Bodil Nordestgaard Ismiris er en del af lederjuryen, som blandt andre består af Børsens ansvh. chefredaktør Bjarne Corydon, Netcompanys adm. direktør André Rogaczewski, præst og ledelsescoach Pia Søltoft og erhvervslederen Marianne Kirkegaard. De har lagt vægt på en række faktorer for hver af de fire kandidater.

For Marie Storkholm peger juryen på, at hun har skabt en bemærkelsesværdig arbejdsglæde, faglig stolthed og trivsel i en branche, der er under pres med mangel på arbejdskraft og økonomiske sparerunder. De mener, at cheflægen har en usædvanlig evne til at få fagligheder til at samarbejde og til at skabe en fagligt stærk arbejdsplads. Fakta Katrine Winding Født 1972. Bor i Virum. Cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet i 1998. Direktør i Erhvervsstyrelsen siden 2017. Tidligere kontorchef i Erhvervsministeriets departement og vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsesmedlem i Digital Research Center Denmark og medlem af Københavns Kommunes it-projektråd.

Katrine Winding har sat AI og kunstig intelligens i spil, så det både letter og udvider mulighederne for kontrol af svindel i virksomheder. På den måde viser hun både medarbejdere og ledere, hvordan kunstig intelligens kan bruges til fordel for både samfundet og organisationen.

For Jens Bjørn Andersens vedkommende udmærker han sig ved, at han med stor økonomisk succes har været med til at skabe en af verdens største transportkoncerner, og samtidig er han bannerfører for at dreje en ellers klimatung branche i en mere bæredygtig retning. Han fremhæves som en leder, der skaber følgeskab med en personlig stemme på sociale medier, og da DSV valgte at droppe aktiviteter i Rusland og Belarus efter invasionen af Ukraine, viste han resolut handlekraft. Fakta Jens Bjørn Andersen Født 1966. Bor i Charlottenlund. Begyndte sin karriere som speditørelev hos Samson Transport i 1988. Blev i 2007 adm. direktør for DSV Road Holding og fra 2008 adm. direktør for hele organisationen. Har bestyrelsesposter i blandt andet Nationalbankens repræsentantskab, Nordea-fonden og Børnecancerfonden.

Juryen fremhæver Jakob Riis’ evne til at vende en underskudsgivende forretning til en overskudsgivende virksomhed. Han investerer i bæredygtig omstilling, herunder introduktionen af ny teknologi, der skal reducere Falcks CO2-udledning.