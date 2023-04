Ledelse Han er øverste mand ved Danmarks fineste domstol – men kan ikke bestemme over de andre dommere

Præsidenten for Højesteret er øverste dommer i Danmark og har et af de fornemste toplederjob i samfundet. Men han er ikke formelt chef for andre dommere, og samarbejdet i Højesteret mellem 18 modne dommere ligner ikke det, man kender fra traditionelle, hierarkiske organisationer

Præsidentkontoret i Højesteret er enormt og imponerende, men præsidenten selv, Jens Peter Christensen, er uhøjtidelig og uformel. Foto: Brage Borup Foto: Brage Borup Foto: Brage Borup