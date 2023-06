Ledelse Carlsberg i bund og Salling i top: Her er virksomhedernes diversitet i markedsføringen

Nyt AI-værktøj gør det muligt at vise virksomheders diversitet set ude fra. For ved at måle virksomheders diversitet i reklamer, marketing og kommunikationsmateriale kan virksomheder få et indblik. Ekspert advarer mod at bruge værktøjet forkert

Carlsberg er den mindst mangfoldige virksomhed i forhold til de mennesker, der figurerer i reklamer, annoncer og markedsføring. Arkivfoto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix