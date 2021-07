Myterne på Wall Street: Ingen er blevet fattige af at tage en gevinst – “I princippet vil jeg gerne eje virksomhederne, vi investerer i, for evigt”

Mentalt er det lettere at tage en gevinst end et tab, men det er en dårlig strategi at tage gevinsten for tidligt, lyder det fra flere investorer

Investor Eksklusivt for kunder